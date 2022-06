ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬರ್ 1: ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಜೂನ್ 1: ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4,800 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 2020-21ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 477.5 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 74.50 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಯು ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ 4,77,54,50,077 ರೂ.ಗಳ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2020-21ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

The ruling Bharatiya Janata Party (BJP) is at the forefront of fund raising. It has declared assets worth more than 4,800 crores. This disclosure has been made by the Election Commission of India.