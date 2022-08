ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,100 ಅತ್ಯಾಚಾರ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. 2022 ರ ಮೊದಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 1,100 ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 18 ರಂದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ... ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಮೇ 2ರಂದು ಸಾಕೇತ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಭೀಕರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

