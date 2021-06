ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಕ್, ಪ್ರೊ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Mysuru

oi-Muralidhara V

ಮೈಸೂರು, ಜೂ. 29: ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬದುಕನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಅದೂ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸೀಮಿತ ! ಹೌದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಕೋಕ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳ ಮನದಾಳದ ಮಾತು

ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪದವಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಡಗಣನೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Kannada language study is limited to one year at the graduate level. Kannada professors have raised their voice against the National Education Policy know more