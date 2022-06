ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಶಿವಸೇನಾ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ: ರಾವತ್‌

Mumbai

ಮುಂಬೈ, ಜೂ.23: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಗುರುವಾರ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷದ ಬಂಡಾಯ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನಾವೂ ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್‌ ರಾವತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಸೇನೆಗೆ ಮರಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಶಿವಸೇನೆ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಏಕನಾಥ್‌ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಸದ ರಾವತ್‌ ನೀವು (ಬಂಡಾಯಗಾರರು) ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಬಂಡಾಯ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಸೇನೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತ ಪತನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಂಜಯ್‌ ರಾವತ್‌ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಸದನದ ಮಹಡಿಗೆ ಬರಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಂಡುಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾವತ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಬಲವಂತಗಳು ಏನೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ತೊರೆದ ಕಾರಣ ಪಕ್ಷ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದರು.

Shiv Sena MP Sanjay Rawat, loyal to Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray, said on Thursday that you will join the BJP in the rebellion of the Eknath Shinde-led party but we too will rebuild the Shiv Sena.