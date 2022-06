ಇಬ್ಬರು ಪತಿಯರನ್ನು ತೊರೆದ ಹೆಂಡತಿ ಮೂರನೆಯವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ: ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಪತಿಯರು!

Mumbai

oi-Naveenkumar N

ನಾಗಪುರ, ಜೂನ್ 9: ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಮಾನದಲ್ಲಂತೂ ಯಾರಿಗೇ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳೇನು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರೇ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ 'ಪ್ರೇಮ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ' ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಪತ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರು. ಪತ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭರೋಸಾ ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಕಥೆ: ಪ್ರಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವರ; ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನಿ ಪರಾರಿ

ಇಬ್ಬರು ಪತಿಯರನ್ನು ತೊರೆದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡನೇ ಪತಿ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ದೂರು ನೀಡಲು ಮಹಿಳೆಯ ಮೊದಲ ಪತಿಯನ್ನೂ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಪತಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

The woman, who is allegedly with her third paramour now, has been untraceable since she left the home of her 'second' husband a few days ago on the pretext of going to her native place.