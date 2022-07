ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಆಗ್ರಹ

Mumbai

oi-Punith BU

ಮುಂಬೈ,ಜು.9: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ , ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಶಿವಸೇನೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂದೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಜನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.

ಶಿವಸೇನೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜನರು ಕೇವಲ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಬಂಡಾಯ ಶಿವಸೇನೆ ಗುಂಪನ್ನು ಠಾಕ್ರೆ ಟೀಕಿದರು. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಂಧೆ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲವರು ಮಾತೋಶ್ರೀಗೆ ಕರೆದರೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೌರವವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಂಡಾಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ವಲಸೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನಿಜವೇ ಎಂದು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಎಂದು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Former Maharashtra CM Uddhav Thackeray, in his first public address after Eknath Shinde took charge as Chief Minister of Maharashtra, called for by-elections in the state.