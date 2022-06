ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋರು ಬಿಡಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತೀವಿ: ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ

Mumbai

ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ, ಶಿವಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಿನ್ನಮತೀಯ ನಾಯಕ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆಯಾಗಲೀ ಬಿಜೆಪಿಯಾಗಲೀ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಶಿವಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದೂ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದೂ ಠಾಕ್ರೆ ಸಿಡಿಗುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಸೇನೆ 16 ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ನೋಟಿಸ್!

ಶಿವಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಭಿನ್ನಮತೀಯರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಿಎಂ, "ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಈ ಭಿನ್ನಮತೀಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಆದರೂ ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ. ಗೆದ್ದಾಗ ಬಳಿಕ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಅಸಮಾಧಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Those who want to leave Shiv Sena, can do freely. We will form new Shiv Sena party, said Maharashtra CM Uddhav Thackeray.