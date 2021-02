Video: ತಾಯಿ ಸಾವಿನಿಂದ ನೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಹಾರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ!

Mumbai

ಮುಂಬೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ.26: ಆತನ ತಾಯಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಹೆತ್ತವಳು ಇಲ್ಲದ ಈ ಲೋಕ ತನಗೂ ಬೇಡ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಎಂಥವರ ಎದೆಯಲ್ಲೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿತ್ತು.

ನೂರಾರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈಲು ಬರುವುದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ರೈಲು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಿಢೀರನೇ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಗರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದನು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿರಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಳಿಯಿಂದ ಬದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.

#WATCH: RPF personnel averted a suicide attempt when they dragged a man out of railway tracks where he was lying down as a train was approaching him, at Virar railway station in Mumbai. The man was allegedly disturbed by the demise of his mother. (24.02)



(Souce: Indian Railways) pic.twitter.com/gbp5cn5WXw