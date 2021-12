ಮುಂಬೈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಕನ್ನಡಿ ಹಿಂದಿದ್ದ ಕನ್ಯೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ

ಮುಂಬೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13: ಅಂಧೇರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್‌ನಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ಎಸ್‌ಎಸ್) (Social Service Branch) ಶಾಖೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 17 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಎರಡು ರಹಸ್ಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಾಖೆಯವರು ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಧೇರಿಯ ದೀಪಾ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಎಸ್‌ಎಸ್ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಎಸ್‌ಎಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದಾಗಲೇ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ (ಬಾರ್ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು) ಸಹ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಗಳ ನಿರಂತರ ವಿಚಾರಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಆದರೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಅಥವಾ ವೇಟರ್ ಏನನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

There are shocking cases from Mumbai, the capital of Maharashtra. Now, recently, 17 girls have been detained by the Social Service Branch of Mumbai Police in Deepa bar in Andheri last Sunday night. @DGPMaharashtra pic.twitter.com/wIpE2PMYFU — 𝕄𝕣.ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) December 13, 2021

ಅವರು ಮೇಕಪ್ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತಂಡದ ಗಮನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಏನೂ ಮಾಡಿದರೂ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಡೆ ಒಡೆದ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗವು 15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಡ್‌ಗಳಿರುವ ರಹಸ್ಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗುಪ್ತ ಕತ್ತಲಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೃತ್ಯಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ವಿಲೇಪಾರ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾರ್‌ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

