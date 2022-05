ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಮೊಘಲರು, ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರ್ ಕಾರಣವೇ?

Mumbai

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 29: "ಭಾರತ ನನ್ನದೂ ಅಲ್ಲ, ಠಾಕ್ರೆಯವರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿ-ಶಾ ಅವರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಎ-ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ (ಎಐಎಂಐಎಂ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಿವಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ದ್ರಾವಿಡರು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಮೊಘಲರ ನಂತರದವರು. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇರಾನ್, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಜನರು ವಲಸೆ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾರತವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು," ಎಂದರು.

ಮದರಸಾ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲ; ಓವೈಸಿ ತಿರುಗೇಟು!

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೊಘಲರನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಓವೈಸಿ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಲ್ಲ, ಔರಂಗಜೇಬ್, ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಷಹಜಹಾನ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಲು ಮೊಘಲರು ಕಾರಣ:

"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮೊಘಲರು ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕಾರಣ. ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಷಹಜಹಾನ್ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮೊಘಲರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ," ಎಂದು ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಓವೈಸಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

