ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಜೀವಂತ ದಹನ

ಮುಂಬೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿಯ ಮಿತ್ತಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತನಾದ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಐರೋಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ -3 ರ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿಯೊಮದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಮಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾದರೂ, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ: ಓರ್ವ ಸಾವು

A woman & her daughter died in a fire which broke out at a cosmetic shop at 4 am in Airoli Sector-3 of Navi #Mumbai. Four fire tenders doused the fire in an hour. Reason behind the fire not yet ascertained pic.twitter.com/25vPM9WzaS