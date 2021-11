'ಪಟಾಕಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು 3 ದಿನ ಕಾರು ಬಳಸಬೇಡಿ': ಕಂಗನಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ

Mumbai

ಮುಂಬೈ ನವೆಂಬರ್ 3: ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರದಂದು ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಗುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಕಂಗನಾ ನೇರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಗುರು ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು"ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬಳಸಬೇಡಿ ಎನ್ನುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್ ಕಿಶೋರಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ 'ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ' ಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದು ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕವಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಜಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಗರು ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿಯ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಹೇಗೆ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಂತರವೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು, "ಮಕ್ಕಳು ಪಟಾಕಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಒಂದು ಕಾರಣವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು "ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು "ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾವು ಪಟಾಕಿಗಳ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು. ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು-ಎರಡು ತಿಂಗಳು, ನಾವು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇದ್ದೆವು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ' ಮತ್ತು 'ಪಂಗಾ' ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕಂಗನಾ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ತಲೈವಿ' ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿವಂಗತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕಂಗನಾ ಮುಂದೆ 'ಧಾಕಡ್', 'ತೇಜಸ್', 'ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ರಿಟರ್ನ್ಸ್: ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಡ್ಡಾ', 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಮತ್ತು 'ದಿ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್: ಸೀತಾ' ​​ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Bollywood actress Kangana Ranaut has an advice for the environmental activists who are concerned about pollution with the bursting of firecrackers during Diwali.