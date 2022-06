Mumbai

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 21: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಹಾ ವಿಕಾಶ್ ಆಘಾಡಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಘಾತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 5, ಎನ್‌ಸಿಪಿ 2, ಶಿವಸೇನೆ 3 ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹಂಡೋರೆ ಸೋಲಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವೆನಿಸಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶ.

ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹಂಡೋರೆ ಸೋತಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿರುವುದು ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಹಂಡೋರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಇಬ್ಬರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಡಕೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂವಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಳಿ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಮತಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಸೋತಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗಪತ್ ಭಾಯ್ ಹಾಗು ಹೀಗೂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಯಾದರು.

Chandrakant Handore the preferred candidate for Congress in MLC elections has failed to win despite the party having required number. Handore was a prominent Dalit Face for Congress.