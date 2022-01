'ಬುಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ' ಪ್ರಕರಣ: ಸಿಖ್ ಹೆಸರುಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ

Mumbai

oi-Sunitha B

ಮುಂಬೈ ಜನವರಿ 6: ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಹಾಕುವ 'ಬುಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನಿರಾಜ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಖ್ ಹೆಸರುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ನಿರಾಜ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈತನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2001 ಆಗಿದ್ದು ಭೋಪಾಲ್‌ನ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಳು. ಮೊದಲು ಸೋಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ (21)ಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನಂತರ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮಾಯಾಂಕ್ ರಾವಲ್ (21) ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರಾಜ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಮಂತ್ ನಗ್ರಾಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2 ರಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ನಗ್ರಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Delhi Police on Thursday reportedly arrested the main conspirator and creator of the ‘Bulli Bai’ app which targeted Muslim women by putting up their images online for ‘auction’.