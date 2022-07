Breaking: ಫಾಜಿಲ್ ಹತ್ಯೆ; ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮೃತದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರ

Mangaluru

ಮಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 29: ಸುಳ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ನೆಟ್ಟಾರ ಹತ್ಯೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಫಾಜಿಲ್​ ಮಂಗಲಪೇಟೆ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮೃತ ಫಾಜಿಲ್ ಅವರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

Post mortem of #Fazil performed and his body was handed over to family. #Mangalore city limits section 144 has been imposed. Liquor ban has been imposed. 19 checkposts has been set up by the commissioner. #Karnataka pic.twitter.com/05djgcKH6w