ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್, ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಟೀಚರ್- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜುಲೈ 28: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಲಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಾನು ಇಳಿಯುವ ಒಣ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಂತ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಡೆಯಲೆಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಥುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ.

Wait! This isn't musical chairs. Students help the teacher cross the rain-filled path, getting drenched themselves in Mathura. #Shocking #UttarPradesh #Viral pic.twitter.com/7q48MrlNmV

English summary

In two separate incidents in Uttar Pradesh, A school teacher was suspended from her job after a video of her entering a flooded school by climbing over plastic chairs held by students went viral on social media.