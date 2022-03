Lucknow

ಲಕ್ನೋ, ಮಾರ್ಚ್ 8: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ತೆರೆದ ಜೀಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದುರ್ಬೀನು ಮೂಲಕ ಏನ್ನನ್ನೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಕತ್ ವೈರಲ್ ವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಯಂತ್ರ ಇವಿಎಂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ಮೇಲೆ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಮೀರತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯೋಗೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈಗ ಇವಿಎಂ ಇರಿಸಿರುವ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವುದೇ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಪಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇವಿಎಂಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್‌ಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ದೀದಿ (ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ) ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದರು. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್‌ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, "ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವರ್ಮಾ ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜನರ ಆದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ 403 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 241 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ - ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 202 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕಿವೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು 142 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಏಳು ಹಂತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಗುರುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 10) ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಖಿಲೇಶ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕದಳ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಇಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೌಧರಿ ಅವರು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 'ಒತ್ತಡ' ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಜನರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

A Samajwadi Party candidate standing in an open jeep, binoculars to his eyes is hard at work: he is keeping a vigil at an EVM strongroom in Uttar Pradesh's Meerut district.