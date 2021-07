Lucknow

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜು. 02: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಸಂವಾಲ್ ದಾಸ್ ಎಂಬ ಜಾತವ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭ ಚರ್ಮದ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿನ ಜಾತವ ಸಮುದಾಯದವರು ಚರ್ಮದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆದರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.

ಇನ್ನು 1857 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಜಾತವ ಕುಲದವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತವ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಜಾತವ ಕುಲದವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುದುರೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯು ಲಭಿಸಿತ್ತು.

ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿ, ಇದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು ಎಂದ ಮಾಯಾವತಿ

ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಗ ರಾಜೀವ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೂನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗಾಜಿಪುರದ ಜೈಸ್ವರ್ (ಜಾತವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗ) ಅನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಡೂನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಜಾತವ ಹಾಗೂ ಬಹುಜನ ಸಮಾನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಂಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ ಮುಂದೆ ಓದಿ..

