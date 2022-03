ವಿಡಿಯೋ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲವು- ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಹೋಳಿ ಆಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 10: ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಬಿಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಯುಪಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುತ್ತ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಳಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮವಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಸಂಸದ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Bharatiya Janata Party has performed well in the assembly elections held in five states and is going to form the government in four states. There is an atmosphere of celebration in many states including Bihar, Bengaluru, UP, Uttarakhand, Goa and Manipur on the BJP's better performance.