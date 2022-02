ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆ: ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಒಟ್ಟು ಶೇ.60.17 ಮತದಾನ

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 10: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 10) ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 58 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.60.17ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ ಹಾಕದಂತೆ ತಡೆದಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯಿಂದ ಮತ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಕೈರಾನಾ, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ ಮತ್ತು ಮೀರತ್‌ನ ಕೆಲವು ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್‌ಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬುಧಾನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ನಕಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

UP Election 2022 Phase 1 Voting : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.35.03 ಮತದಾನ

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಇವಿಎಂ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯವೂ ಮತದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವು ಬೂತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮತದಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮೀರತ್, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ, ಕೈರಾನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಇವಿಎಂ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ 58 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾಮ್ಲಿ, ಹಾಪುರ್, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ, ಮೀರತ್, ಬಾಗ್‌ಪತ್, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್, ಅಲಿಗಢ, ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖೈರಗಢ್, ಫತೇಹಾಬಾದ್, ಆಗ್ರಾ ಸೌತ್, ಬಹ್, ಛತ್ರ, ಮಥುರಾ, ಸರ್ಧಾನ, ಮೀರತ್ ನಗರ, ಛಪ್ರೌಲಿ, ಬರೌತ್, ಬಾಗ್ಪತ್ ಮತ್ತು ಕೈರಾನಾ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಮಣಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ

ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 623 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ 9 ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾದ 58 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 53ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. 2017ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ, ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ - ಶೇ 60.23, ಅಲಿಗಢದಲ್ಲಿ ಶೇ 60.49, ಬಾಗ್ಪತ್ - ಶೇ61.25, ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ - ಶೇ 60.57, ಗೌತಮ್ ಬುಧ್ ನಗರ - ಶೇ54.38, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ - ಶೇ52.43, ಹಾಪುರ್ - ಶೇ60.53, ಮಥುರಾ - ಶೇ62.90, ಮೀರತ್ - ಶೇ60, ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರ - ಶೇ65.32, ಶಾಮ್ಲಿ - ಶೇ 66.14ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೆನಪಿಡಿ - ಮೊದಲು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿ, ಎಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ "ಭಯಮುಕ್ತ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ," ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಭದ್ರತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹಾತ್ಯಾಗದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತದ ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತವು ಅಪರಾಧ-ಮುಕ್ತ, ಭಯ-ಮುಕ್ತ, ಗಲಭೆ-ಮುಕ್ತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 'ಮೊದಲು ಮತ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Voting for the first phase of Uttar Pradesh Assembly elections has ended. In the first phase today (February 10) voting has been held in 58 assembly seats in 11 districts of western Uttar Pradesh.