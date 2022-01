Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 22: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿರುವವರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಿಎಸ್ಪಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್‌ ಚೌಧರಿ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಂಡಲ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ(ಎಸ್‌ಪಿ) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಗೆಲುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಪಡೆಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

The process of distributing tickets has started in the Uttar Pradesh Legislative Assembly. Those whose tickets are being cut are looking for their place in other parties. The BSP is keeping a close watch on such a situation.