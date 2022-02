ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಿಧನ: ಯುಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದು

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 6: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2022 ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರ (ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ) ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ನೋದ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು (92) ಭಾನುವಾರ ನಿಧನರಾದರು. ಲತಾ ಕೋವಿಡ್-19 ಮತ್ತು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. COVID ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಗಾಯಕಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಶನಿವಾರ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ ಪ್ರತೀತ್ ಸಮ್ದಾನಿ ಅವರು, "ಅಗಾಧವಾದ ದುಃಖದ ವಿಷಯವಿದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:12 ಕ್ಕೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತರ 28 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಬಹು-ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ

ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗಾಯಕಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ 12.30ಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಭು ಕುಂಜ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಆಕೆಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1929 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ದೀನಾನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಅಗಲಿದ ನಂತರ ಲತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ 1942 ರಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲತಾ ಜೀ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾಡು

ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮಾನತ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 1942 ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಕಿತಿ ಹಾಸಿಲ್' ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿಯ 'ಆಪ್ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಲತಾ ಜೀ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು

1949 ರಲ್ಲಿ ಲತಾ ಜೀ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಬರ್ಸಾತ್', 'ದುಲಾರಿ', 'ಮಹಲ್' ಮತ್ತು 'ಅಂದಾಜ್' ಹಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಲತಾ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತು. ಐವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1991 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ 2001 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.

ನೆಹರೂ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ

1962 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕವಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದು ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಮುಂದೆ 'ಯೇ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೆ ಲೋಗೋ' ಹಾಡನ್ನು ಲತಾ ಹಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಹರೂ ಜೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವಗೊಂಡವು.

English summary

To condole the demise of legendary singer Lata Mangeshkar, the Bharatiya Janata Party (BJP) has postponed the launch of its Lok Kalyan Sankalp Patra (manifesto) for Uttar Pradesh Assembly Polls 2022, which was scheduled to be released by Union Home Minister Amit Shah on Sunday.