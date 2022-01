ಯುಪಿ: ಬರೇಲಿ ಸದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರಾ ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ರಾಯ್?

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 22: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಶಾಸಕಿ ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಸದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯ ಸದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೇ? ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುವರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತಿದೆ. 2017ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ? ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.

English summary

The Bharatiya Janata Party on Friday released its second list of candidates for the Uttar Pradesh Assembly Elections 2022. In this list MLA Aditi Singh who joined BJP after rebelling against Congress has been given ticket by BJP from Rae Bareli Sadar seat.