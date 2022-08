ಉನ್ನಾವ್: ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಬಂಧನ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಉನ್ನಾವೋ ಆಗಸ್ಟ್ 24: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಐಜಿ, ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್, 'ಉನ್ನಾವೋದ ಬಂಗಾರ್‌ಮೌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಯನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಎಸ್ಪಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಪಡೆದರು. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಗಂಗಾಘಾಟ್ ಕೊತ್ವಾಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

A police constable has been arrested for committing lewd acts with a woman in Uttar Pradesh's Unnao. know more. Uttar Pradesh, Unnao constable, Unnao, Police constable arrested for indecent act with woman, husband and wife quarrel, constable went home when husband was not there, video viral, husband made video, constable and wife, pretense to settle quarrel,