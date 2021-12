2022ರ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ 'ಹಳದಿ ಸೀರೆ' ಅಧಿಕಾರಿ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24: 2022ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿದೆ. ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 'ಹಳದಿ ಸೀರೆ' ತೊಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರೀನಾ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂಬರುವ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೀನಾ ದ್ವಿವೇದಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ತನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Lady officer Reena Dwivedi, who came wearing a yellow sari in the Lok Sabha elections 2019, made headlines on social media due to her looks and special style.women election officials with 'yellow sari' have once again come into the limelight.