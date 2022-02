Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 6: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ಬಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವವರೇ ಉಳಿದಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಆರು ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

English summary

The bugle of the Uttar Pradesh assembly elections has sounded. The government and the opposition have given their strength in the first phase.