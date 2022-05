ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೃತದೇಹ ತೇಲಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

Lucknow

ಲಕ್ನೊ, ಮೇ 19: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊರೊನಾ ವೇಳೆ ಮೃತದೇಹಗಳು ತೇಲಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಮಾಡಿದ್ದ ಗಂಗಾನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೃತ ದೇಹಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೂಳಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದ ಫಫಮೌ ಘಾಟ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ತೇಲಿಬಂದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿವೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಹೆಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

ಗಂಗಾನದಿಯ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೂಳುವುದನ್ನು ಎನ್‌ಜಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನು ಹೂಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನ ಫಫಮೌ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಿಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

The Phaphamau Ghat in the northern part of Prayagraj has become a graveyard of sorts and with yellow and saffron coloured clothes on temporarily erected poles indicating that bodies have been buried.