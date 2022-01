ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮಹಂಸ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ

Lucknow

ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಜನವರಿ 26: ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮಹಂಸ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ಬರಬೇಕು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗಿ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು ತಿಳಿದಾಗ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಎಂದು ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೋರಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರಕಾರವು ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಾಧು, ಸಂತರಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಂತ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಠಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಉಚಿತವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತರಿಗೆ ಏಕೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂತರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಛವಾನಿ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಪರಮಹಂಸ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದನಿಯೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಮಹಂಸ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ಬರಬೇಕು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Jagadguru Paramhans Acharya, who has been fasting to demand the construction of a grand Ram temple at Shri Ram Janmabhoomi, has announced to contest from Ayodhya seat.