ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಪ್ರಕರಣ: ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಸ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯುಪಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ವಾರಣಾಸಿ ಮೇ 23: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ನಾಳೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

"ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಎದುರಾಳಿ ವಕೀಲರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ಎಂದು ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಅಭಯ್ ನಾಥ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

Gyanvapi Controversy; 1991ರ ಕಾಯ್ದೆ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಗೆ ರಕ್ಷಾಕವಚವೇ?

ವಾರಣಾಸಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಭವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು.

"ಇದೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬದಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿ ಕೈ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ವಾರಣಾಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಸೀದಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವರದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ "ಆಯ್ದ ವರದಿ ವಿವರ ಸೋರಿಕೆ" ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ "ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು.

"ನಮಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮಟ್ಟ ಬೇಕು. ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿನ 'ಶಿವಲಿಂಗ'ವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವಾಜುಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ವಾರಣಾಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರದೇಶವು ವಾಜು ಆಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಇದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಕೀಲರು ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ-ಶ್ರಿಂಗಾರ್ ಗೌರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ವೀಡಿಯೊಗ್ರಫಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಶಿವಲಿಂಗ' ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಎಂದು ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕಾರಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಿವಲಿಂಗ' ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ವಾರಣಾಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ "ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ" ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

