PUBG ಬೆಳೆಸಿದ ಪ್ರೀತಿ: ಗಂಡನಿಗೆ ಟಾಟಾ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಪತ್ನಿ ಓಟ

ಮಹಾರಾಜ್‌ಗಂಜ್, ಮಾರ್ಚ್ 17: ಯುಪಿಯ ಮಹಾರಾಜ್‌ಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ PUBG ಗೇಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ PUBG ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆ PUBG ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಇತ್ತ ಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ಪತ್ನಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೂ ಆಕೆಯ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪತಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ PUBG ಆಟವಾಡಲು ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ PUBG ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಬ್ಜಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಳಿತೆಂದರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಹಾರ ತಲುಪಿ ತನ್ನ ಪಬ್ಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸುಮಾರು 350 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

English summary

A case related to PUBG game has come to light in Maharajganj, UP, which is surprising. Here a married woman fell in love with a young man while playing PUBG game on mobile.