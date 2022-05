ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ

Lucknow

ಬರೇಲಿ ಮೇ 28: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು... ಇಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಆರೋಪಿಯ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಂ ಕೂಡ ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈತ ಏಳು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯ ಹೇಗೆ ಆದ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವನ್ನ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ.

Islam Khan runs a puncture shop in the Bareilly district of Uttar Pradesh, has opened a bike showroom in the last one year, earn Rs 7 crore property. Learn how it is possible.