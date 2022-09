London

oi-Punith BU

ಲಂಡನ್‌, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 18: ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ರ ಮರಣವು ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ರಾಣಿ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 600 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಕ್ಯಾಡ್‌ಬರಿ, ಕೆಲ್ಲಾಗ್ಸ್, ಮೇಸನ್ ಟೀಸ್, ಬರ್ಬೆರಿ ರೈನ್‌ಕೋಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ರಾಯಲ್‌ ವಾರೆಂಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.

ವಾರಂಗಲ್‌ನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇಗುಲವೇ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರದ ಮೂಲ ನೆಲೆ?

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು 150 ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ವಾರಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಎಚ್‌ಎಂ ದಿ ಕ್ವೀನ್, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ ದಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್ ಅಥವಾ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಜನರು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಗುರುತಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The death of Queen Elizabeth II will affect Britain and its country's trade. Around 600 famous brands are now on the verge of losing their royal warrant, among other things calling for many changes since the Queen's death.