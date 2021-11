ಭುವನಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಏಕೈಕ ದೇಗುಲ!

Karwar

oi-Devaraj Naik

ಕಾರವಾರ: ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬ. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ 66ರ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕುಲದೇವತೆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಫೊಟೊಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೂಜೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಅಧಿದೇವತೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯವೊಂದು ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ‌ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಸುಂದರ ಹಸಿರ ಸಿರಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ ಗುಡಿ ಇರುವುದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡ್ಕಣಿ ಸಮೀಪದ ಭುವನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ.

ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಊರಿನವರು, ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

English summary

The only Temple in Kannadambe with hundreds of years of history. Bhubaneswari also known as Kannadambe is worshiped here.