ಕಾರವಾರವನ್ನು ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೌಕಾನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ: ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್

Karwar

oi-Devaraj Naik

ಕಾರವಾರ, ಜೂನ್ 24: "ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರವಾರ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟ್‌ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರವಾರದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀಬರ್ಡ್ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನೌಕಾನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕಡಲ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತೋಳ್ಬಲದಂತಿದೆ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ,'' ಎಂದರು.

English summary

Defence Minister Rajnath Singh has said that more funds will be allocated in the budget for the development of the Seabird Shipyard at Karwar.