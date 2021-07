ಬಡ ರೈತನನ್ನು ಸಾಲದ ನೆರಳಿನಿಂದ ಆಚೆ ತಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ

Karwar

oi-Devaraj Naik

ಕಾರವಾರ, ಜುಲೈ 06; ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತನಿಗೆ ಸಾಲ ಎಂಬುದು ಬೆನ್ನುಬಿಡದ ಬೇತಾಳವಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಡದೇ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಲದ ಸೋಲ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂಥ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂಗಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡದಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹಿರೂರು ಈ ಮಾದರಿ ರೈತ. ಬಡತನದ ಬೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡಕ್ಷರ ಕಲಿಸುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್, ಬಿ.ಇಡಿ, ಐಟಿಐ ಕಲಿಸಿದರೂ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಗೌಣ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮಗಿರುವ ಮೂರು ಎಕರೆ ಹದಿನಾರು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಬೆವರಿನ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿ ತಾವೂ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸಲು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಹರಿಸಿದ ಬೆವರಿನ ಹೊಳೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾಲು ಸಿಗುವುದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಕೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಮಳೆರಾಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು. ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗೆ 60 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಫಕೀರಪ್ಪ, ಆ ಫಸಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತರೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸೊಸೈಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಪರಿಧಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಳಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಒಲುಮೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು ವಿರಳ. ಆದರೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೈತರು ಮಳೆಯರಾಯನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಹೂಟೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಪಾಡು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಕೀರಪ್ಪ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಕೊರೆಯಿಸಿದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.

