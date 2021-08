Karwar

oi-Devaraj Naik

ಕಾರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 25: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾವರದ ಹಸಿ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯಿತಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕರಾವಳಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಡಲಾಮೆ ಸಂತತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮೀನುಗಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೀನುಗಾರರ ವಾದವನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ, ನ್ಯಾಯಾಯಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪುಟಗಳ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟೂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನೇ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

The Honnavar Port Private Limited Company has filed a petition in the Court of Appeal seeking rejection of the application for injunction for the commercial port construction in Honnavar.