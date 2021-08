ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ "ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ದರ್ಬಾರ್"!

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 01: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೆನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಸಂದೇಶ ಜನರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ತಮಾಷೆ ಏನಿಸಿದರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು.

ಅದು ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜನರು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಅಂಥದ್ದೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನದು ಮೆಸೇಜ್?

ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಸೇಜ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್‌ನ್ನು ಇದ್ದಂತೆಯೆ ನಿಮ್ಮದುರಿಗೆ 'ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ' ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೆ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಮಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೆ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲೂಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೆಸೇಜ್. ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮದುರಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶ!

