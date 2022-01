ಕೋವಿಡ್ 3ನೇ ಅಲೆ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 15: ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ (0 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷಗಳು) ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೌದ್ಗಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೇಗೆ?

ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೋವಿಡ್ 19 ವಾರ್ ರೂಮ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಮೂರನೇ ತರಂಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನಿಶ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಅಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 0- 9 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 97,490 ಮಕ್ಕಳು ಕೋವಿಡ್-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ.

ಆದರೆ 10-19 ವಯಸ್ಸಿನ 2,49,661 ರೋಗಿಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡು ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 0-9 ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ 67 ಮತ್ತು 10-19 ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 94 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡನೇ ಅಲೆಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕರಣದ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ದರವು ಎರಡನೇ ಅಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಂಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2021, ಮೇ 2021, ನವೆಂಬರ್ 2021, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2022ರ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 8.82, ಶೇ. 24.61, ಶೇ. 0.23, ಶೇ. 0.22 ಮತ್ತು ಶೇ. 2.71 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 15.53, ಶೇ. 26.68, ಶೇ. 0.39, ಶೇ. 0.51 ಮತ್ತು ಶೇ. 7.75 ರಷ್ಟಿದೆ.

*ಕೊರೊನಾದ (ಓಮಿಕ್ರಾನ್) ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

*ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಿ.

* ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ನೀರು. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಕೈ ಬಾಯಿ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

* ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಭರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೀತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ.

* ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ರೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೂ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

There has been no increase in Covid infections among children as compared to adults in the third wave, despite adults being vaccinated and younger children not being eligible for jabs, reveals an analysis by the state Covid 19 war room.