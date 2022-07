ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು; ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಯಾರು?

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 15: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಿಎಸ್‌ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿಗೆ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದವರ ನಂಟು ಇರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪಿಎಸ್‌ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾಗೆ ಯಾರು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು? ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ ಕೊಲೆಗಿಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ!

ಕಲಬುರಗಿಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರೇಶ್ ಕಟಗಾಂವ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸುರೇಶ್ ಕಟಗಾಂವ್ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೆರವಾದರು? ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಪಿಎಸ್‌ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮೇತ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕಟಗಾಂವ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಿ ಫೈಲ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರೇಶ್ ಕಟಗಾಂವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

English summary

One of the Accused in PSI scam Divya Hagargi had escaped from the radar of police with help from sand mining businessman Suresh Katagaon, as revealed by CID case sheet.