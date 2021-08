ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರೆಷ್ಟು?

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 02: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 2.27 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 16,673 ಮಂದಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ಡಿ ರಣದೀಪ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 444 ಮಹಿಳೆಯರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 432 ಮಂದಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ 12 ಮಂದಿ ಹಾಳುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರುವ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ; ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 87,989 ಮಂದಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, 1,36,971 ಮಂದಿ ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯೆ ಗೀತಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 130 ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40,000 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 5,582 ಮಂದಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, 432 ಮಂದಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 6,253 ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, 12,947 ತಾಯಂದಿರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 876 ಗರ್ಭಿಣಿಯರು3363 ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

