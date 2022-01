ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚುವ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅಂಗಾಂಗ ಕಡಿಯುತ್ತಿವೆ: ನ್ಯಾ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಿಡಿ

Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 25: 'ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಬೇಡ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಬೇಡ. ಹಾಗಂತ ಇವರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚುವ ಧೈರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾಡಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾ. ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಇದೇ ಜ. 27 ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು, ತೆರವಾಗಲಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ' ಜತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾ. ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

English summary

Retired Justice N Santosh Hegde says No party leaders has the intention to Strengthen Lokayukta, they trying to make it less powerful.