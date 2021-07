ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದರೂ 'ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್' ಬದುಕಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ!

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 12: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದರೂ "ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್' ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲೂ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿನದವೆಡೆಗೆ ನೂಕುತ್ತಿದೆ.

ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್‌ನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2,856 ಮಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು

ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್‌ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 303 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 104 ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3,419 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Black Fungus: Over three people, who had fully recovered from Covid-19 infection, have succumbed to mucormycosis in Karnataka. More than a hundred out of the total deaths have been reported from the state’s capital, Bengaluru.