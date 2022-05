50 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಅನುಮಾನ

Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ. 16: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆ ನೋಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಭಾರಿಯೂ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಿಗುವುದು ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಡ್ ದಾರರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಿಗುವುದೇ ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Karnataka Schools Open: 50 Lakh Students unlikely to get uniform as govt don't have funds to pay for the bidders. Know more.