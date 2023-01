ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಅಂಕೋಲಾ ರೈಲು: ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಲವು ತೋರಿತು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜನವರಿ 31: ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಅಂಕೋಲಾ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯ (ಎನ್‌ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು) ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ (ಎಂಒಇಎಫ್) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸಮಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಲವು ತೋರಿತು ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

"ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಡಿಜಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಗತಿ ಶಕ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ CPWD ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂಒಇಎಫ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕೆಲವು ಅಂತರ/ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರ/ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಹೇಳಿದೆ.

ಎನ್‌ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ-ಸಮೃದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಹುಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಹುಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ರಾಜ್ಯವು 2017ರಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ತೆರವಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶರಾವತಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹುಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಂಕೋಲಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 595.64 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

In a fresh setback to the long-pending Hubballi-Ankola rail line, the National Wildlife Board (NBW) Standing Committee has directed the Ministry of Environment and Forests (MoEF) to hold further discussions on the project proposal and necessary measures to minimize environmental damage.