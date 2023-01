200 ಯೂನಿಟ್‌ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌, ಮಹಿಳೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,000: ಈ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ತರಲಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌? ವರದಿ ಓದಿ

Karnataka

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 2023: ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 200 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂ.ಗಳ ವರೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ) ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 13 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 35-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Congress has announced that if the party comes to power, it will provide up to 200 units of free electricity and Rs 2,000 per month to each woman. Shivakumar talked about this by bringing JDS members of Nelamangala Nagar Palika to the party,