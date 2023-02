ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಭರವಸೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 2: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ಹಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ 2.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಿಂಕ್ ಬುಕ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್‌ಗಾಗಿ ನಿಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ 2023ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ವಾಸ್ಕೋ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಸೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ರೈಲು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ- ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಮೂಲಕ ಧಾರವಾಡ- ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ- ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಲೈನ್‌ಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ರಾಯದುರ್ಗ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಡುವಿನ 20-ಕಿಮೀ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ, ಸಂಗನಾಳ-ಲಿಂಗನಬಂಡಿಯ 23-ಕಿಮೀ (ತಲಕಲವಾಡಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ) ಮತ್ತು ಗಿಣಿಗೇರಾ-ರಾಯಚೂರು (ಕಾರಟಗಿ-ಸಿಂಧನೂರು) ಸಾಲು) 20 ಕಿಮೀ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಈಗಾಗಲೇ 500 ಕಿಮೀಗಳ ಮಾರ್ಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಟಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ 250 ಕಿಮೀ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು- ಮಿರಜ್ ಮಾರ್ಗದ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವೂ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಕನಿಷ್ಠ 30ರಿಂದ 50 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

In the budget presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, 2.4 lakh crore rupees have been earmarked for the railway department, in which the railway stations of the state will also get money.