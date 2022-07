ಸೈಕಲ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ಭಾಗ್ಯ!

Karnataka

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 04: ಕೊವೀಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಸ್ ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯು ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈ, ಬೆಲ್ಟ್, ಶೂ, ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ನೀಡಿ ಕನ್ವೆೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋವುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನಗಳು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇಧ ಬಾವವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೇ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಆಶಯವೇ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Karnataka education department has already stopped the cycle distribution due to Covid situation. Now department has also decided to stop the distribution of shoes and socks to children coming to government school, know more