ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದವರ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವ ನಕಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಂಚಕ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 24: ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ. ಕೊರೊನಾ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರ ನಕಲಿ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ "ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಆಫರ್" ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಈತನ ವಂಚಕ ಜಾಲವನ್ನು ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲಿಸರು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1400 ರೂ. ವಂಚನೆ ಕೇಸಿನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ನಕಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಜಾಲವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ, ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ವಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು ಬಯಲಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ವೆಬ್ ತಾಣ ವಂಚಕ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Cyberabad police have cracked down on the fraudulent web site scam by help of RS 1400 cheating case: Cybarabad Police Commissioner V.C Sajjanar's advice on online shopping know more