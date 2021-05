ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ: ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ!

Karnataka

ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬೆಡ್, ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಹದಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದಾಗ ಈಗ ಲಸಿಕೆಯ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದಿದೆ. ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಮೇ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕೇಂದ್ರದ ಘೋಷಣೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲೇ ಕೊರೊನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇ ಒಂದರಂದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.

ಇದಾದ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮೇ ಹತ್ತರಿಂದ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ, ಲಸಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿಎಸ್) ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Vaccination for 18-44 age group has been suspended for the time being due to shortage of vaccines. All the doses purchased by the state government for the age group will now be diverted for the 45+ category: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope after state Cabinet meeting pic.twitter.com/hZIoJqqevP

Covid-19 Vaccine Priority is given to those who need to get the second dose and to those above 45 years of age. Those between 18 and 45 will be provided with the vaccine once there is an adequate supply of vaccine: Chief Secretary