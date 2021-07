ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ!

Karnataka

oi-Balaraj Tantry

ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಚಾರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಈ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವೋ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಳಿಯವೋ?

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಕುಗಳಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಳಜಗಳ ಇಲ್ಲ; ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ; ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿ, ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು ಹಾಗಿರಲಿ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾತೃ ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ರಾವ್‌ಗೆ 100

ಭಾವೀ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಮುಖಂಡರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅರಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವೀ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Next CM Candidate Row in Congress: North Karnataka leader HK Patil name also been added to the Next CM candidate race. Know more.